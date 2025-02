Longa estrelado por Fernanda Montenegro abre o 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Estrelado por Fernanda Montenegro, o longa-metragem Vitória será o filme de abertura do 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris. O filme será exibido no dia 29 de abril, no cinema de rua L’Arlequin (Rue de Rennes, 76), sede do evento.



Com direção de Andrucha Waddington, que assina produções como O juízo, a obra tem distribuição da Sony Pictures e produção da Conspiração. A narrativa, por sua vez, foi baseada no livro Dona Vitória da Paz, de Fábio Gusmão.



A história retratada na obra é baseada na vida de Joana da Paz, uma senhora que, insatisfeita com a insegurança em Copacabana, começa a filmar o tráfico de drogas do Rio de Janeiro da janela do seu apartamento. Além de Fernanda Montenegro no papel da protagonista, o elenco também conta com a participação de artistas como Alan Rocha e Linn da Quebrada.