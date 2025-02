Sesc/RS divulga projetos selecionados para o 19° Festival Palco Giratório

O 19° Festival Palco Giratório do Sesc em Porto Alegre divulgou os primeiros espetáculos e ações formativas que irão compor sua programação nessa edição. Dos 275 projetos inscritos, 28 foram selecionados pela equipe de curadoria para serem apresentados no evento, que ocorrerá entre os dias 20 de maio e 8 de junho.



Para a edição deste ano, foi escolhida uma grande variedade de obras, especialmente do Rio Grande do Sul. De acordo com a curadoria do Festival, desde as performances e os espetáculos teatrais, até as atividades formativas, os primeiros projetos selecionados foram majoritariamente gaúchos, "como uma proposta de valorizar a cultura regional".

A gerente de Cultura do Sesc/RS, Luciana Stello, destaca o cuidado com que foi realizada a seleção. “Estamos trabalhando pesado na realização de mais uma edição do nosso tão esperado Festival. Aos poucos, vamos construindo a programação. Começamos com os talentos gaúchos, vindos de diferentes partes do Estado, que ocuparão teatros, praças e centros culturais da Capital, levando arte e cultura para todos os públicos”, comenta.