Movimento Sul Universal promove a valorização da música gaúcha

O lançamento do Movimento Sul Universal, um coletivo de grupos musicais e artistas solo que tem como objetivo fomentar a produção musical no Rio Grande do Sul, acontece neste sábado (22), às 19h, no Grezz Espaço Cultural (rua Almirante Barroso, 328). Com entrada gratuita, o evento apresentará as cinco primeiras e principais ações que a nova iniciativa realizará como grupo.

Partindo da ideia de valorizar o cenário musical gaúcho, os projetos propostos incluem a criação de uma Associação, de uma Escola, de um podcast e do Festival de Música Sul Universal. Este último contará com o financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e do Ministério da Cultura, e terá a participação de artistas e grupos musicais da região.

Na sua primeira edição, o Movimento Sul Universal deverá circular pelas cidades de Encantado, Lajeado, Osório, Pelotas e Porto Alegre, com apresentações gratuitas.