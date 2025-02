Exposição 'Hello Kitty - Um universo de encanto e magia' estreia no Cais Embarcadero

A exposição Hello Kitty - Um universo de encanto e magia terá sua estreia no Cais Embarcadero (av. Mauá, 1050 - Armazém 7) neste sábado (22). Promovida pela Multiverso Experience, a mostra imersiva leva como temática a famosa boneca Hello Kitty, e estará aberta para visitação de terças-feiras a domingos, sempre das 10h às 21h. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 85,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Ticketmaster.Após uma temporada bem-sucedida em São Paulo, a exposição chega na capital gaúcha com a proposta de proporcionar experiências para toda a família, além de atividades interativas para as crianças. Para a gerente comercial e de marketing da Sanrio no Brasil, Caroline Manha, a presença da mostra no Rio Grande do Sul é motivo de comemoração. "É uma alegria imensa ver a magia da Hello Kitty brilhar novamente nessa exposição com a Multiverso. Nossa parceria reforça a importância de levarmos experiências imersivas e encantadoras ao público, conectando ainda mais as gerações", afirma.