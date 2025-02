'Cosmos Reunion' une Queen e Pink Floyd no Divina Comédia

Nesta quinta-feira (20), às 21h, acontece o espetáculo Cosmos Reunion em tributo às bandas Queen e Pink Floyd, na casa de rock Divina Comédia (Rua da República, 649). O evento protagonizado por um show da banda Cosmos ocorre periodicamente quando seu vocalista, o cantor Tuzo Mind, vem ao Brasil. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla até às 15h desta quinta, pelo valor R$ 28,00. Fundado há mais de dez anos, o grupo porto-alegrense ficou conhecido por suas apresentações das músicas não só do Queen e do Pink Floyd mas também do Led Zeppelin. Após encerrar suas atividades em 2014, a banda se reúne de tempos em tempos em um chamado revival, para os fãs e amigos que apreciavam sua música.Além do show da Cosmos, a banda Strange Smiths, que presta tributo ao The Smiths, também se apresenta, às 23h.