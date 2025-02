Festival Literário 'Rastros de Verão' promove bate-papos com autores locais

A sexta edição do Festival Literário Rastros do Verão será inaugurada neste sábado (22), às 18h30min, na Macun Livraria e Café (rua Octávio Corrêa, 67), com o tema Escritas em deslocamento, perambular, corpo e primórdios. Na ocasião, o escritor e psicanalista Celso Gutfreind e as escritoras Dani Langer e Leila Teixeira debaterão as formas de escrita em deslocamento e alguns temas do livro Rastros do Verão, de João Gilberto Noll. O Festival ainda irá contar com outros debates e bate-papos literários previstos para acontecer em locais diversos da Capital, até o dia 29 de março, sempre com entrada franca. Criada em 2022, a iniciativa tem como objetivo encontrar maneiras de difundir a produção literária local recente, através da promoção de debates, saraus, leituras, e sessões de autógrafos, com a presença de autores da região. Nesta edição, a programação ocorrerá nas livrarias Bamboletras, Cirkula, Clareira, Macun, Paralelo 30 e Taverna, assim como na Casa de Cultura Mario Quintana e na Cervejaria Galpão 1961. Dentre as atividades, ainda está prevista a oficina Escrita em deslocamento (com Dani Langer e Leila Teixeira ), nos dias 21, 22 e 23 de março na Casa de Cultura Mario Quintana. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas a partir de segunda-feira (24), no instagram da Instituição.