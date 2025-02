Papas da Língua faz show na Univates, em Lajeado

Neste sábado (22), às 20h, a banda Papas da Língua realiza show no teatro da Universidade do Vale do Taquari - Univates (av. Avelino Talini, 171), em Lajeado. A apresentação será realizada em comemoração aos 30 anos de carreira do grupo, celebrados em 2023. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 e podem ser adquiridos virtualmente, pelo site da turnê, ou de forma presencial, na Biblioteca da Instituição.