'Sábado underground' recebe cinco grupos de rock na sua sétima edição

A sétima edição do projeto Sábado underground retorna ao Estúdio Marquise 51 (av. Cristóvão Colombo, 51), neste sábado (22), às 19h. A noite contará com shows dos grupos autorais A Ordem Inversa, kein Montag, Martin & Os Martírios, Moisés Velhinho e The Black Cats. Os ingressos custam R$ 15,00 (antecipados, via chave PIX: 417.142.020-20) e R$ 20,00 (no local e horário do evento).Criado em 2023, o projeto Sábado underground tem o objetivo de celebrar a cultura do rock e misturar públicos das mais variadas vertentes. Nesta edição, os grupos que ocupam o palco são majoritariamente porto-alegrenses, e exploram subgêneros como o rock industrial, o punk rock e o rock com influências do MPB e do blues.