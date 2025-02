Desabamento de circo em Osório deixa dez pessoas feridas

Na noite deste domingo (16), parte da estrutura metálica e a lona de um circo desabaram na cidade de Osório, durante um temporal que atingiu a região. O incidente ocorreu durante uma apresentação dos artistas circenses, que começou às 20h30min, e deixou dez pessoas feridas.



As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, e duas foram encaminhadas para hospitais em Porto Alegre e Tramandaí. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.



Além do desabamento do circo, pelo menos 80 casas e imóveis foram destelhados em decorrência do temporal da noite deste domingo. De acordo com a Prefeitura de Osório, a orientação é que a população tente ficar em casa, devido à queda de fios de energia elétrica e árvores, que podem provocar riscos para quem circula pelas ruas da cidade.