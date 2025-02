Wikipédia promove concurso de fotografia sobre cultura popular brasileira

Estão abertas as inscrições para o concurso Wiki Loves Cultura Popular 2025, promovido pela Wikimedia Brasil. Os fotógrafos profissionais e amadores que tiverem seus trabalhos selecionados receberão prêmios de até R$ 1 mil em vale-presentes, com premiações extras para os vencedores das categorias de Melhor Mídia - Maranhão e Melhor Mídia Geral.

De acordo com o organizador do concurso, Éder Porto, a iniciativa tem como objetivo principal incentivar e dar visibilidade para manifestações da cultura popular brasileira (como a dança, a música e a culinária), através do compartilhamento de registros.

"O Wiki Loves Cultura Popular é um concurso aberto a todas as pessoas que queiram mostrar a cultura do Brasil através de imagem e som. Não precisa ser profissional, pode ser amador, pesquisador, professor, estudante, videomaker, ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse em registrar a cultura brasileira." afirma.

Para participar do concurso, é preciso criar uma conta no Wikimedia Commons e enviar as mídias até o dia 14 de março de 2025, na página do evento. É possível se inscrever em mais de uma categoria, sem limite para a quantidade de fotos, vídeos e áudios enviados.