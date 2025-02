Canal Brasil organiza programação em homenagem a Cacá Diegues

Às 22h desta sexta-feira (14), o Canal Brasil dará início a uma programação especial, pensada para homenagear o cineasta Cacá Diegues, que faleceu na madrugada de hoje. No primeiro dia, o longa-metragem “Bye Bye Brasil” dá início à maratona, seguido por uma entrevista que o artista deu ao programa “Sangue Latino”, de Felipe Nepomuceno.Neste sábado (15), irá ao ar o filme “O Grande Circo Místico” e, em sequência, uma conversa a respeito do longa será exibida. No domingo (16), por fim, Canal Brasil apresentará entrevistas do cineasta a sete programas diferentes, além de uma série de dez filmes que marcaram sua carreira. A programação é uma homenagem à vida e obra do artista, que marcou o cinema brasileiro de forma extremamente significativa. Além de ter recebido dezenas de prêmios e homenagens, o cineasta alcançou o recorde de possuir mais filmes cotados para disputar uma indicação ao Oscar que qualquer brasileiro na história.