Mostra de Curtas ganha nova categoria no Festival de Cinema de Gramado

A 22ª edição do Prêmio Assembleia Legislativo - Mostra de Curtas Gaúchos, apresentada no Festival de Cinema de Gramado, contará com uma nova categoria. Aos 11 prêmios que já integravam o evento, foi adicionado o de Melhor Figurino, que será entregue aos vencedores junto com uma remuneração em dinheiro.