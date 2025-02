Festival Morrostock abre Edital de Bandas para grupos e artistas gaúchos

Nesta segunda-feira (17), o Edital de Bandas para a 16ª edição do festival Morrostock abrirá as inscrições para artistas e grupos musicais residentes do RS que desejam participar do evento. Os interessados terão a chance de apresentar canções autorais e serão remunerados em dinheiro pela sua participação. Além disso, nessa quinta-feira (13), a venda de ingressos para o público também foi iniciada, nos valores de R$160, para a meia-entrada, e R$190, para o ingresso solidário. O festival Morrostock de 2025 será sediado no Balneário Ouro Verde (Estrada Municipal Norberto José Kipper, s/nº - Santa Maria - RS), no interior da cidade de Santa Maria, e acontecerá entre os dias 17 e 21 de abril. Da mesma forma que nos anos anteriores, o evento contará com atrações clássicas como o acampamento na beira do rio, concertos, oficinas, trilhas e muito mais. A temática escolhida para essa edição do festival foi “Reconstruir”, em decorrência da tragédia climática vivenciada pelo Rio Grande do Sul no último ano. A ideia do 16º Morrostock é ajudar a fomentar o cenário musical do sul do Brasil, em uma tentativa de reconstrução após a devastação causada pelas enchentes de maio de 2024.