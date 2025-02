Curta 'Tragédia', de Bernardo Zanotta, participa da Semana Crítica de Berlim

O curta Tragédia do cineasta gaúcho Bernardo Zanotta, está entre os selecionados para integrar a Semana Crítica de Berlim, na Alemanha. O trabalho, que teve sua estreia internacional no Festival de Cinema de Roterdã no início do mês de fevereiro, será exibido na capital alemã na próxima segunda-feira (17).



Com uma coprodução brasileira, francesa e holandesa, o curta-metragem é inspirado na vida do diretor da obra, Bernardo Zanotta. Na narrativa, o jovem protagonista e sua madrasta elaboram um plano para se vingar de uma traição por parte do pai do protagonista, registrado na nova câmera de vídeo que o adolescente havia ganhado de presente.



De acordo com o diretor, esse novo filme ocupa um lugar muito especial na sua vida pessoal. “A decisão de trabalhar com o material filmado em 2009 foi impulsionada pelo recente diagnóstico de câncer do meu pai. De muitas formas, esse filme se tornou um passo inicial no processo de lidar com essa perda iminente. Talvez, ao matá-lo na ficção, eu pudesse encontrar uma maneira de mantê-lo vivo", diz o cineasta.