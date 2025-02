Casas Arte Sesc oferecem oficinas de arte gratuitas para crianças

A partir desta semana, estarão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas ligadas ao projeto Casa Arte Sesc, que devem ocorrer entre março e dezembro deste ano. Nesses encontros, que tem como público-alvo crianças de 6 a 14 anos, será realizada uma série de atividades artísticas e culturais, visando promover momentos de aprendizado e inclusão entre os participantes.Na região metropolitana, as atividades acontecerão no Casarão dos Bina (Rua Annibal Carlos Kessler, 152 - Gravataí), a partir do dia 17 de março. As Oficinas Multilinguagens oferecerão experiências em dança, teatro, música e outras artes, para as crianças e adolescentes que frequentarem os encontros. As inscrições abrem neste dia 17 de fevereiro, através do preenchimento de um formulário. Já em Porto Alegre, a sede das experiências será a Casa Arte Sesc Museu da Cultura Hip Hop (Rua Parque dos Nativos, 545) e elas se estenderão entre os dias 18 de março e 09 de maio. Intituladas Oficinas 5 elementos do Hip Hop, estas atividades pretendem abordar a importância cultural do gênero musical para as crianças, a partir de experiências práticas relacionadas a essa cultura. As inscrições também podem ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário, a partir do dia 18 de fevereiro.