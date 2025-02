Porto Verão Alegre promove show de comédia de Marcito Castro no Barra Shopping

Chegam ao Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300), neste final de semana, duas apresentações do comediante Marcito Castro. Os shows estão agendados para sábado (15) e domingo (16) e ambos devem ter início às 20h. Porto-alegrense, Marcito Castro é interessado por comédia desde a infância, e tem popularizado cada vez mais seus conteúdos de entretenimento nos últimos anos. Atualmente, seus espetáculos integram a programação do Porto Verão Alegre, que promove dezenas de atrações culturais nos palcos da capital. Os ingressos para seu novo show, apresentado no Barra Shopping, podem ser adquiridos pelo site do festival, em valores de R$21 a R$60.