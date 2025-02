Obras Comentadas discute carreira de Antonio Carlos Jobim em nova edição

O projeto Obras Comentadas, promovido pelo Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior) terá a presença de dois convidados especiais neste sábado (15), a cantora Paula Morelenbaum e o violonista Arthur Nestrovski. Em um bate-papo que se iniciará às 16h, os artistas irão realizar uma discussão acerca do álbum Jobim Canção, que reúne algumas das músicas mais significativas da carreira do músico Antônio Carlos Jobim. Na conversa, que será transmitida gratuitamente no canal do músico Felipe Antunes, Paula irá comentar sobre os anos que passou ao lado de Jobim na Banda Nova, enquanto Nestrovski deve trazer contribuições relacionadas à parte técnica do disco. Nesse resgate, feito a partir do vasto acervo de canções lançadas pelo artista, a proposta foi tentar conceder uma nova identidade a essas faixas, sem abandonar a sua essência original.