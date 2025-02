Porto Verão Alegre discute teatro e acessibilidade em bate-papo gratuito

O último bate-papo promovido pelo Porto Verão Alegre no Palco Petrobras da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) ocorrerá às 19h desta quinta-feira (13). A conversa final tem como temática a acessibilidade nas artes cênicas e procura discutir a importância e a necessidade de incluir mais pessoas no cenário teatral.

Com entrada gratuita, o bate-papo será protagonizado pelas convidadas Angela Russo e Marcia Caspary. Além disso, o evento terá mediação da jornalista Bruna Paulin e contará com a presença de audiodescrição e intérprete de Libras.

Pessoas portadoras de deficiências visuais ou auditivas que comparecerem ao debate ganharão ingressos gratuitos para assistir à peça Hallucination: Vida e Obra de Virginia Woolf, apresentado no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura. O espetáculo, que conta com uma montagem no mesmo dia do bate-papo, às 20h, também terá recursos de acessibilidade.