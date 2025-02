Cristóvão Bastos leva música instrumental ao Café Fonfon

O Café Fonfon (Rua Vieira de Castro, 22), receberá, no final desta semana, o maestro e compositor brasileiro Cristóvão Bastos em dois shows, ambos às 21h. As apresentações, que acontecerão nos dias 13 e 14 de fevereiro, serão acompanhadas por mais três musicistas, integrantes de um quarteto instrumental. Além de Bastos no piano, o concerto contará com Luizinho Santos no saxofone e na flauta, Edu Martins no contrabaixo e Marquinhos Fê na bateria. No repertório, composições próprias amplamente conhecidas, além de clássicos da música brasileira.

Para a aquisição de ingressos antecipados, é possível conferir a plataforma Sympla, ou fazer o pagamento de R$ 90,00 pelo Pix (51) 99880-7689. Caso os bilhetes não tenham esgotado, eles serão vendidos de forma presencial no local e horário dos eventos, no valor de R$100,00. Como o espaço é reduzido, após a compra de ingressos, é necessário ligar para o telefone do local, para realizar a reserva de uma mesa.