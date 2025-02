Instituto Ling sedia dupla edição da oficina de criação 'Rabiscos'

Neste sábado (15), duas edições da oficina de criação visual Rabiscos serão realizadas no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). A primeira ocorre às 16h e é destinada para famílias com crianças, que demonstram interesse no exercício de atividades artísticas e lúdicas. Já às 19h, o público-alvo do encontro são adultos e tem foco no desenho de modelos vivos.

As oficinas fazem parte da programação do festival Porto Verão Alegre e foram promovidas pelo estúdio Vorbi. As atividades prometem proporcionar ao público uma vivência artística imersiva, conduzida pelo artista visual Wagner Costa e com uma trilha sonora ao vivo da produtora musical Viridiana.

Os ingressos variam entre os valores R$21 e R$60 e podem ser adquiridos pelo site do festival Porto Verão Alegre, ou de forma presencial na recepção do Insituto Ling, que fuunciona de segunda à sabado, das 10h30min às 20h.