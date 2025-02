Morre o ator Peter Navy Tuiasosopo, de 'Street Fighter', aos 61 anos

Morreu na manhã de segunda-feira (10) o ator Peter Navy Tuiasosopo, aos 61 anos, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. A causa da morte foram complicações no coração, segundo uma postagem do filho do ator no Facebook.

Mais conhecido por seus trabalhos em Street Fighter - A Última Batalha, como o personagem Honda, As Panteras e Velozes e Furiosos, ele começou a carreira em 1991. Peter também fez parte de séries como NCIS, New Girl e Black-ish.



O filho do ator, Manoah Tuiasosopo, compartilhou em suas redes sociais algumas fotos do pai, e o homenageou: "Nós continuaremos vivendo com ele em espírito e, por mais tristes que estejamos, ele com certeza está no céu com seus irmãos, irmãs, pais, filha e Jesus, e livre de dor. Sua força, amor, compaixão e bondade serão para sempre sentidos", completou.



Manoah, outro filho do ator, explicou também que a família está tomando providências para o funeral, cujos detalhes não foram anunciados.

"Agradecemos novamente por suas mensagens e orações e pedimos que continuem nos apoiando neste momento tão difícil e emocionante".