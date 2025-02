Novo thriller psicológico de Ruy Guerra estreia nesta quinta-feira (13)

Dirigido pelo cineasta Ruy Guerra, o longa-metragem Aos Pedaços chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13). Com a distribuição da Pandora Filmes, a obra é caracterizada como um thriller psicológico, e apresenta uma realidade onde os limites da obsessão e da paranoia são desafiados. A narrativa acompanha o personagem Eurico Cruz, interpretado por Emilio de Mello, que vive dividido entre suas duas casas onde mora com suas esposas, Ana e Anna. Após receber um bilhete que anuncia sua morte, assinado com a inicial A., o personagem deve lidar com um intenso conflito interno.