Rancho Tabacaray tem programação especial no mês de fevereiro

Ao longo do mês de fevereiro, o Rancho Tabacaray (Avenida Vicente Monteggia, 2770), que funciona como uma casa de experiências do projeto El Topador, estará promovendo uma programação especial de atividades. Alguns dos principais destaques promovidos será a Noches de Canto y Fuego, que promete proporcionar aos visitantes uma noite intimista ao ar livre, e os Almoços de Fogo de Chão, que já fazem sucesso entre os frequentadores do espaço.

No dia 13 de fevereiro, estreia oficialmente o evento Noches de Canto y Fuego. A noite no jardim do Rancho deve incluir uma grande variedade gastronômica à disposição dos frequentadores, que varia desde pratos tradicionais, como o Pancho Uruguaio, até acompanhamentos clássicos, como as fritas e as empanadas. Além disso, o tradicionalista Grupo Mas Bah fará uma apresentação de música ao vivo no local.

Os Almoços de Fogo de Chão, por sua vez, retornam nos dias 16 e 23 de fevereiro. Em ambas as datas, os eventos também terão a presença de uma ampla disponibilidade de alimentos, acompanhados por apresentações de música ao vivo. No primeiro domingo, quem se apresenta é a dupla Paquito & Joia, enquanto no segundo, o músico André Teixeira deve compartilhar suas composições.