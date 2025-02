Porto Verão Alegre promove música instrumental da banda MOIO no Espaço 373

A banda MOIO de música instrumental estará presente no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) nesta quinta-feira (13), com um show no qual a liberdade de experimentação promete ser o destaque principal. Os ingressos para o concerto variam entre R$21,00 e R$60,00 e podem ser adquiridos através do site do festival Porto Verão Alegre.