Cesar Caljon e André Roncaglia analisam a desigualdade social brasileira em novo livro

O livro Poder e desigualdade: O retrato do Brasil no começo do século XXI, que foi publicado no final do ano passado pela editora Civilização Brasileira, segue chegando às livrarias brasileiras em 2025. A obra, escrita por Cesar Caljon e André Roncaglia, procura realizar uma análise de como o “elitismo histórico-cultural” no país foi fundamental para o surgimento do modelo de desenvolvimento intitulado “fazendão de cassino”. Em Poder e desigualdade: O retrato do Brasil no começo do século XXI, os autores se propõem a explorar a forma como o modelo extrativista colonial, representado também pelo agronegócio e pela mineração, se aliou à financeirização da economia ao longo das décadas. A obra é um estudo, acima de tudo, das raízes da desigualdade social gritante que domina o cenário político, econômico e social no Brasil atualmente. Somado ao lançamento do livro, Caljon, que assina a obra junto de Roncaglia, está entre os finalistas do prêmio iBest na categoria de jornalista influenciador de 2024. Para participar da premiação, que deve ocorrer entre 13 e 15 de fevereiro, o autor marcará presença em Porto Alegre, capital escolhida pela primeira vez para sediar o prêmio.