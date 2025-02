Grace Craidy denuncia violência contra a mulher em nova exposição

O Memorial do Ministério Público (Praça Marechal Deodoro, 110), receberá, a partir desta terça-feira (12) uma coletânea de obras da artista visual Graça Craidy, intitulada Meu bem, meu mal, que funcionam como um trabalho artístico de denúncia da violência contra a mulher. A inauguração acontecerá às 17h e a visitação deve se estender até o dia 11 de março, em todos os dias úteis da semana. As 30 obras selecionadas para essa exposição pertencem às séries “Até que a morte nos separe” e “Livrai-nos do Mal”, produzidas pela artista. Ambos os trabalhos foram compostos por pinturas realizadas a partir de fotos de cenas de crimes contra a mulher publicadas em jornais.Além disso, no 10 de março, dois dias depois do Dia Internacional da Mulher, a artista participará de um debate acerca do tema da exposição, acompanhada das promotoras de justiça Angela Caren Dal Pos e Ivana Machado Moraes Battaglin.