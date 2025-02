Roda Viva recebe o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, nesta segunda-feira

O ano de 2024 terminou com muitas especulações sobre a possível saída de José Múcio Monteiro do Ministério da Defesa, mas ele permanece no cargo e estará no Roda Viva nesta segunda-feira (10). Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, ao vivo, na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além do YouTube, X, TikTok e Facebook.A bancada de entrevistadores será formada por Geralda Doca - repórter do jornal O Globo; Cézar Feitoza - repórter do jornal Folha de S.Paulo; Raquel Landim - colunista do UOL; Monica Gugliano - colunista do Estadão; e César Felício - repórter especial e colunista do Valor Econômico. Haverá ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.