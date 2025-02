Gravura traz obras da Veraneio Atlântida Arte para exposição gratuita em Porto Alegre

A mostra coletiva Veraneio Atlântida Arte, da Gravura Galeria de Arte, comemora 20 anos em 2025. O evento, que tradicionalmente leva arte ao litoral norte gaúcho, agora estará disponível para visitação também na Capital. A mostra artística, que conta com a participação de 24 artistas, ficará até 04 de abril na Gravura (Coronel Corte Real, 647), com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h. Simultaneamente, até 1º de março de 2025, a exposição seguirá aberta ao público em Xangri-lá, na Elevato Casa (Av. Paraguassu, 5.199 - Xangri-lá), de segundas a sextas-feiras das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30, e sábado das 9h às 18h (sem fechar ao meio-dia), também com acesso gratuito.Em comemoração ao sucesso do Veraneio no litoral, Regina Galbinski Teitelbaum, proprietária da Gravura, decidiu trazer à Porto Alegre outras obras dos artistas que expõe na mostra. Dentre eles: Heloisa Helena, de Criciúma - Santa Catarina; Marcelo Hübner, com a série Banhistas; e Victor Hugo Porto, de Caxias do Sul. Expondo suas obras pela primeira vez em Atlântida estão nomes como Bia Macedo, diretamente de Gramado; Heloísa Zorzi, de Belém-PA, e que reside em Torres-RS; e Isabel Ferreira, de Porto Alegre.