Instituto Ling recebe curso que explora obras de Elena Ferrante e Elsa Morante

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) receberá o professor de filosofia, história, atualidades e fotografia Bruno Segatto, para ministrar o curso De Morante a Ferrante: a Itália do Pós-Guerra. Ambas as atividades ocorrem às 19h e as inscrições, pelo preço único de R$ 236,00, podem ser realizadas tanto de modo presencial, no instituto, quanto pelo site do local. O curso procura realizar uma análise, a partir de obras de ficção histórica, dos principais aspectos socioeconômicos, culturais e políticos que caracterizaram a Itália das décadas de 50, 60 e 70. Nesse sentido, os quatro livros escolhidos para serem abordados por Segatto foram A Amiga Genial, de Elena Ferrante; A História, de Elsa Morante; Caro Michele, de Natalia Ginzburg; e Meninos da Vida, de Pier Paolo Pasolini.Apesar de ocorrer em duas datas diferentes, De Morante a Ferrante: a Itália do Pós-Guerra segue uma estrutura linear. Na terça-feira (11), a atividade se propõe a explorar o retrato vívido dos anos 50 e 60, presente nas obras de Morante e Ferrante. As décadas de 70 e 80, por sua vez, entrarão em foco na quarta-feira (12), a partir de uma análise dos livros escritos por Ginzburg e Pasolini.