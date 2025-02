Roberta Campos aposta na honestidade em novo álbum de estúdio

A cantora e compositora Roberta Campos realizou o lançamento do seu sexto álbum de estúdio Coisas de Viver na última quarta-feira (5). Produzido pela própria artista em conjunto com o musicista Alexandre Fontanetti, o disco assume um viés pessoal e intimista. Das nove faixas que compõem o trabalho, duas são parcerias estabelecidas com outras pessoas: Coisas de Viver, com Paulo Novaes e Escapulário, com Danilo Oliveira. Dentre todas as canções presentes no disco, Coisas de Viver foi escolhida para dar nome ao álbum. Segundo a artista, isso ocorre devido à letra da música, que foi escrita de maneira extremamente íntima - característica que acompanha todo o restante do trabalho.De acordo com a cantora, seu oitavo lançamento é um dos mais honestos e maduros de sua carreira. "Foi a primeira vez que construí o disco exatamente como eu gostaria”, afirma Campos, “Essa é uma das coisas interessantes de ser uma artista independente”, explica.