'Homens de Barro' transforma 'Romeu e Julieta' em romance homoafetivo no interior gaúcho

Coprodução entre Brasil e Argentina, o longa-metragem gaúcho Homens de Barro chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana. Primeiro longa de ficção dirigido pela produtora brasileira Angelisa Stein, ao lado do argentino Fernando Musa, o filme traz uma trama que remete ao clássico Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Só que, nessa versão contemporânea ambientada no Rio Grande do Sul, os protagonistas são dois homens: Pássaro (Gui Mallmann) e Ângelo (João Pedro Prates), jovens que se conhecem desde a infância e desafiam a culpa e os próprios medos para viver um amor proibido.O filme explora impulsos instintivos, desejos e sentimento de culpa, enquanto a relação dos protagonistas desafia as normas sociais e morais. Além disso, propõe um olhar diferente para aspectos como homoafetividade e a coragem necessária para reescrever o próprio destino. "Ambientar essa história no Rio Grande do Sul foi um desafio fascinante, pois trouxemos a essência trágica e universal com uma pegada de Romeu e Julieta para um cenário local repleto de simbolismo cultural. O ambiente das olarias e as paisagens ajudaram a criar uma atmosfera atemporal, onde os conflitos familiares e os dilemas internos dos personagens encontram uma forte ressonância visual e emocional. Ao mesmo tempo, a inserção de elementos brasileiros e argentinos, tanto na trama quanto na produção, reforça a complexidade da narrativa e a riqueza desse diálogo cultural", explica Angelisa Stein.