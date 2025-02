‘A Sbørnia Kontr`Atracka’ une comédia e música no Theatro São Pedro

A peça de teatro A Sbørnia Kontr`Atracka vai retornar à capital gaúcha e ocupar mais uma vez os palcos do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). O espetáculo estreia nesta sexta-feira (7), com outras apresentações marcadas para sábado (8), domingo (9) e também para o final de semana seguinte (14, 15 e 16). A compra de ingressos pode ser feita de forma presencial, a partir de duas horas antes do evento no Theatro São Pedro, ou pelo site do local.



Na edição que chega em Porto Alegre em 2025, o musical retoma a narrativa satírica e o tom cômico da peça. Com criação e direção de Hique Gomez, ele é protagonizado pelas personagens Kraunus Sang e Pletskaya, que chegaram ao Brasil pela primeira vez em 1984 e também participam dos quadrinhos Tangos e Tragédias em Quadrinhos e a produção cinematográfica Até Que a Sbørnia nos Separe, que se passam no mesmo universo da peça.

No show, Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan) apresentam as canções e causos sbørnianos junto a seus convidados especiais: o Professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan), reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Sbørnia, MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia, Pierrot Lunaire (Gabriella Castro) a grande sapateadora do Ballet Hiperbølico da Sbørnia e o "Stela Maritmus Sborniani", as Estrelas do Mar Sbørniano, uma seleção de 12 vozes do Jungst Korhal Sbøniani.