Festa para quem quer chegar cedo em casa, Gudinaite é atração no Grezz neste sábado

O Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe, neste sábado (8), mais uma edição da festa Gudinaite. Criada por Patrícia Parenza e Diego de Godoy, o evento oferece um espaço para o público 40+ que procura uma festa para dançar com horário antecipado.O evento inicia às 18h, com a pista funcionando entre 19h e 23h. Já os sets dos DJs são inspirados nas discotecas dos anos 1970. Ingressos, em quarto lote, custam R$ 140,00 e podem ser adquiridos no Sympla.Na estreia, em abril, a Gudinaite esgotou seus ingressos em 30 horas. A segunda festa lotou o Teatro do Bourbon Country com 1.100 ingressos.