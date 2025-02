Sylvester Stallone retorna às telas e interpreta vilão em novo filme de ação

Blindado, o novo filme estrelado por Sylvester Stallone, chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (6). O terceiro longa dirigido por Justin Routt, com distribuição da Imagem Filmes, traz de volta o ator conhecido por filmes como Rocky e Rambo, desta vez em um papel diferenciado, que se distancia de suas produções anteriores.O novo filme de ação acompanha o segurança de carro-forte James Brody (Jason Patric), e seu filho Casey (Josh Wiggins) na missão de transportar um milhão de dólares. No meio do caminho, o trabalho é interceptado por um assalto comandado por Rook, personagem de Sylvester Stallone. Na mais nova obra que chega às telas brasileiras, o ator interpreta o antagonista central da trama, em que persegue a dupla de pai e filho em busca do dinheiro.De acordo com o diretor Justin Routt, a presença de Stallone no filme confere à obra uma dimensão extra de complexidade. "Sylvester traz uma intensidade que poucos atores conseguem", afirma ele, "Ele consegue equilibrar a força do vilão com momentos de vulnerabilidade, criando um personagem que o público não consegue ignorar", acrescenta.