Comédia 'Capital' chega ao Teatro Bruno Kiefer neste final de semana

O espetáculo Capital, do Grupo Neelic (Núcleo de Experimentação e Expansão da Linguagem Cênica), vai ser apresentado no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, às 20h. A peça se trata de uma comédia sobre as relações na era contemporânea e é uma adaptação do conto Bartleby, o escrivão, de Hermann Melville.

As apresentações de Capital fazem parte da programação do festival Porto Verão Alegre, que se estende até o dia 16 de fevereiro, e os ingressos podem ser adquiridos através do site do evento. Na sessão de domingo (9), o espetáculo contará com acessibilidade em Libras.



Nessa adaptação cômica da história de Melville, o protagonista foi batizado de Amarildo, em homenagem ao pedreiro negro desaparecido injustamente pela polícia do Rio de Janeiro. De acordo com a diretora Desirée Pessoa, a apresentação do espetáculo em Porto Alegre é de extrema relevância, visto que a temática abordada se relaciona profundamente com o cenário atual da cidade.