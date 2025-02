Caxias do Sul recebe apresentações gratuitas de grupos teatrais do RS

O Centro Cultural Moinho Cascata (R. Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul), em Caxias do Sul, sediará neste final de semana a estreia do projeto Arte no Moinho, que pretende reunir cinco grupos de teatro de diferentes regiões do Rio Grande do Sul em uma série de apresentações gratuitas. No sábado (8) às 17h, o evento será inaugurado por uma performance do espetáculo Circo ZeZ, realizada pelo promotor do projeto, o Grupo Ueba Produtos Notáveis. Já no domingo (9), no mesmo horário, o Grupo De Pernas Pro Ar assume o posto de primeiro convidado do projeto com o espetáculo O Lançador de Foguetes.Ao longo de cinco finais de semana, a programação prevê apresentações de peças teatrais do Grupo Ueba nos sábados, com a inserção de convidados aos domingos. Para os fundadores do grupo, Aline Zilli e Jonas Piccoli, a recepção de companhias teatrais de outras regiões do estado visa proporcionar ao público caxiense a oportunidade de ter contato com novas técnicas e conhecimentos. “É um projeto que, além das apresentações, que impactam diretamente o público neste primeiro momento, também busca contribuir para a atualização e o futuro do teatro. Acreditamos que esses aprendizados e essas trocas entre os grupos irão reverberar em novas produções e outros aprimoramentos", afirmam eles.