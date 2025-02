'Entertainment Weekly' aposta em vitórias de Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

De acordo com previsões da Entertainment Weekly, Fernanda Torres desponta como favorita ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025 por sua atuação em Ainda Estou Aqui. O longa também tem grandes chances de levar a estatueta de Melhor Filme Internacional, consolidando sua força na temporada de premiações.A projeção da revista americana vem após uma reviravolta na corrida pelo Oscar. A atriz Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez, enfrentou uma forte controvérsia nas redes sociais, impactando sua campanha na categoria de Melhor Atriz. Seus comentários polêmicos levaram internautas a resgatarem postagens antigas consideradas ofensivas, o que enfraqueceu sua candidatura.Torres, por outro lado, conta com apoio massivo do público brasileiro e da ala internacional da Academia, o que, de acordo com a revista, pode ser decisivo na reta final da premiação. Apesar de Demi Moore, por A Substância, ainda ser uma forte concorrente, a publicação acredita que o fator surpresa pode pesar a favor da brasileira.Além da expectativa em torno de Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui também surge como favorito na categoria de Melhor Filme Internacional. O longa conseguiu espaço entre os indicados e se destaca na votação preferencial da Academia, sistema que pode favorecer títulos com forte apelo emocional e engajamento do público.O filme concorre com produções de peso, como The Girl With the Needle, Emilia Pérez e The Seed of the Sacred Fig, mas a projeção da Entertainment Weekly sugere que a narrativa do longa brasileiro e a performance de sua protagonista podem garantir sua vitória na maior premiação do cinema.A cerimônia do Oscar 2025 será realizada no dia 2 de março com apresentação de Conan O'Brien. O evento será transmitido ao vivo no canal TNT e na plataforma de streaming da Max, com horário a confirmar.