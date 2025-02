Pata de Elefante e Chaise Brothers levam rock alternativo ao palco do Ocidente

Na quinta-feira (6), as bandas de rock Pata de Elefante e Chaise Brothers vão participar da edição número 1160 do série Ocidente Acústico, que ocorre no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) desde 1998. As apresentações devem começar às 21h30min, porém o local estará aberto desde às 20h e a bilheteria se iniciará às 19h30min. A venda de ingressos também ocorre de modo virtual através da plataforma Sympla.A banda tradicional porto-alegrense Pata de Elefante surgiu em 2002 e é referência dentro do rock instrumental brasileiro. Depois de mais de duas décadas, o grupo continua em atividade, tendo lançado seu último álbum Novas Aventuras, em 2022. Da mesma forma, os Chaise Brothers também retornam às raízes do rock da Capital. Com um repertório autoral, o trio composto pelos irmãos Gustavo, Maurício e Rodrigo Chaise trabalha na performance de músicas de grupos tradicionais da cidade, como Severo Marcha, Locomotores e Dinartes.