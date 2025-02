Centro Cultural da Ufrgs oferece oficina gratuita de maracatu para mulheres

Na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, tem início a Oficina de Maracatu com as Feministas do Baque Virado no Centro Cultural da UFRGS. A atividade, selecionada no Edital de Ocupação 2024 do espaço, é voltada a mulheres a partir dos 16 anos com interesse em percussão de instrumentos do maracatu de baque virado – como alfaia, agbê, ganzá, timbal, caixa de guerra e gonguê. Para participar não é necessário conhecimento prévio ou instrumento próprio.Ministram a oficina Silvia Ellers e Liane D'Avila, coordenadoras da filial porto-alegrense do Baque Mulher, movimento de empoderamento feminino e difusão da cultura do maracatu. O coletivo foi criado em 2008 por Joana D’arc Cavalcante, primeira mestra mulher a reger uma Nação de Maracatu na cidade de Recife, em Pernambuco.A oficina tem encontros semanais na Sala Pitangueira do Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - campus central), sempre às terças-feiras, das 18h30 às 20h, até o dia 27 de maio. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas por meio deste formulário. As vagas são limitadas.