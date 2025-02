Steven Tyler canta em público pela primeira vez desde aposentadoria do Aerosmith

Pela primeira vez desde a aposentadoria da banda Aerosmith, em agosto do ano passado, o vocalista Steven Tyler cantou em público neste domingo, durante o evento beneficente Jam for Janie. O concerto, promovido pelo próprio Tyler, arrecada fundos para Janie's Fund, organização do cantor que ajuda mulheres e meninas vítimas de abusos.

Segundo a banda, a decisão de parar foi motivada pelos problemas persistentes na voz do vocalista, que fraturou a laringe. Na época, o grupo estava no meio de sua turnê de despedida, que acabou cancelada.

O cantor apresentou seis músicas ao lado de convidados especiais: More Than Words, do Extreme, acompanhado por Mick Fleetwood e Nuno Bettencourt, entrando em Dream On com Lainey Wilson. Depois, Tom Hamilton, do Aerosmith, e Chris Robinson se juntaram aos músicos e cantaram Sweet Emotion, Walk This Way e Heartbreaker.