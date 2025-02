Lobby de uma das torres do Carlos Gomes Square recebe obra de Gustavo Prado

A obra Blind Spot, de autoria do artista visual paulista Gustavo Prado, foi escolhida para compor o lobby da torre corporativa B do Carlos Gomes Square (av. Carlos Gomes, 1122), um complexo multiuso que conta, ainda, com uma segunda torre corporativa e outra residencial.

Formada por espelhos circulares sobrepostos, a criação de Prado conta com interferências com recortes pintados em tinta automotiva fosca em tons variados na superfície dos círculos, obstruindo a capacidade de reflexão dos espelhos e criando pontos cegos, como sugere o título. O artista, que estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, já expôs trabalhos na Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, e no festival Coachella, nos Estados Unidos. Ele concebeu Blind Spot especialmente para combinar com o conceito minimalista e contemporâneo do complexo multiuso localizado na capital gaúcha, e passou por uma seleção realizada pela consultoria Art For All, da curadora Melissa Xavier, que convidou outros dois artistas para apresentarem propostas de criações com esta finalidade.

Segundo a curadora, as intervenções geométricas de Blind Spot "exploram a percepção do espaço, a visão fenomenológica e dialogam com o patrimônio construtivo brasileiro", gerando uma sensação de movimento tanto pelo olhar quanto pela interação do espectador com a obra.