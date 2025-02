Escola Casa de Teatro abre inscrições para Festival de Cenas Curtas e Monólogos

A Escola Casa de Teatro irá realizar seu Festival de Cenas Curtas e Monólogos nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), sempre às 19h, no Teatro Zé Adão Barbosa (rua Álvaro Chaves, 462). Voltado para jovens atores, o evento receberá até 14 cenas de duplas ou 14 monólogos – com duração de até dez minutos, em ambos os casos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone (51) 9.9994.1095.

Os textos das esquetes podem escolhidos pelos elencos ou sugeridos pela Escola. Além de apresentarem seus trabalhos ao público em geral, na ocasião, os artistas inscritos serão avaliados por um júri formado por nomes consagrados das Artes Cênicas como Adriane Mottola, Dedy Ricardo, Jessé Oliveira, Nora Prado, Gabriel Guimard, Dani Fogliatto, Juliana Barros, Alex Sernambi, Régius Brandão, João Carlos Castanha, Lauro Ramalho, Alexandre Dill, Arlete Cunha, e o fotógrafo Julio Appel.

Os prêmios para os vencedores do Festival serão uma bolsa (de estudos) para a Oficina de Montagem Romeu e Julieta (para o primeiro lugar), que a Escola irá desenvolver a partir de março; um book fotográfico (para o segundo lugar) registrado pelo ator e fotógrafo Tom Peres; e um vídeobook (para o terceiro lugar) feito por Daniel Jainechine e dirigido por Zé Adão Barbosa. Uma das pessoas da plateia também será contemplada, via sorteio, com uma bolsa para qualquer curso de iniciação na Escola.

Localizado no Quarto Distrito, em março, o Teatro Zé Adão Barbosa contará, ainda, com a inauguração de seu palco voltado para grandes montagens. A estrutura conta com 720m² e 200 lugares na plateia. A previsão é de que o local abra as portas para a primeira peça profissional no mês de março. Segundo o ator, diretor e proprietário do espaço cultural (Zé Adão), o espetáculo será protagonizado por ele ao lado da atriz Janaina Pellizzon, com direção de Luciano Alabarse e participação de Pingo Alabarce no elenco. O nome da montagem será anunciado em breve.