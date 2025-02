Herdeiros de Tintim não querem que personagem caia em domínio público

Os herdeiros do cartunista belga Hergé, criador do personagem Tintim, não querem que o primeiro volume do quadrinho, Tintim no País do Sovietes, entre em domínio público nos Estados Unidos. Eles argumentam que o livro só foi traduzido e publicado no país 60 anos depois do lançamento original. De acordo com a lei de direitos autorais dos Estados Unidos, uma obra ou personagem entra em domínio público 95 anos após a sua primeira publicação.

Tintim no País do Sovietes, de 1929, estava previsto para entrar em domínio publico no território americano no dia 1º de janeiro de 2025. Mas a data foi baseada no dia da primeira publicação do personagem na Bélgica, e não nos Estados Unidos, que ocorreu só em 1959. Em outros países da Europa e no Canadá, Tintim segue protegido por direitos autorais até 2054, 70 anos após a morte de Hergé, regra que vale também no Brasil.

Os herdeiros do cartunista são a sua viúva, Fanny Vlamynck, de 90 anos, e seu segundo marido, Nick Rodwell, de 72 anos.