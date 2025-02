Oficina gratuita de leitura de partitura musical está com inscrições abertas

O Núcleo Cultural da UFCSPA promove no mês de fevereiro a 5ª edição da Oficina Uma introdução à Leitura de Partitura Musical, ministrada pelo regente do Coral e da Banda Comunitária da UFCSPA, Marcelo Rabello dos Santos. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Serão oferecidas três turmas com dias e horários diferenciados para facilitar a participação de interessados. Duas turmas serão no Campus da UFCSPA, no Centro (com aulas nas segundas-feiras, às 18h30min, a partir do dia 10 de feveiro, e nas terças, às 10h, a partir do dia 11), e uma turma na sede da Alvo Associação Cultural (Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132), no bairro Rubem Berta (sextas-feiras, a partir do dia 14, às 10h).