Parede do Instituto Ling recebe obra inspirada no imaginário do interior da Amazônia

Sob o pseudônimo de Bonikta, o artista paraense Caio Aguiar – um dos confirmados entre os integrantes da 14ª Bienal do Mercosul – irá realizar uma intervenção artística em uma das paredes do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), a partir desta segunda-feira (3). A iniciativa acontece como parte da programação do projeto Ling Apresenta: Amazônias, no tremor das vidas.

Até sexta-feira (7), das 10h30min às 20h, o público poderá acompanhar gratuitamente e ao vivo a criação da nova obra, observando o processo e as técnicas utilizadas pelo artista durante a feitura do mural, que ocupará um espaço com 6m de largura e quase 3m de altura. O trabalho ficará exposto para visitação até o dia 15 de março, com entrada franca.

Transitando por diversas linguagens, como pintura, fotografia, desenho digital, grafite, lambe-lambe, ilustração, vídeo, animação, tatuagem e confecção de máscaras, Aguiar é estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Participou da primeira edição da Bienal das Amazônias, além de outras exposições coletivas.

Natural de Ourém e inspirado pelo imaginário originário e interiorano amazônico, ele trará para a capital gaúcha suas vivências pessoais, refletindo a construção de pontes simbólicas entre o interior e a cidade, a rua e a floresta. Após a finalização da obra, o artista participará de um bate-papo com o público, a ser realizado no sábado (8), às 11h, em frente ao mural. Para participar da conversa, é necessário fazer inscrição (sem custo) pelo site do Instituto Ling.