Camila Pitanga é entrevistada do Roda Viva na próxima segunda-feira

A atriz Camila Pitanga acaba de estrear na nova novela Beleza Fatal, a primeira da plataforma Max. A trama, escrita por Raphael Montes, tem uma vingança como fio condutor. Para falar desse novo desafio profissional e também de toda a carreira, a atriz, diretora e produtora estará no Roda Viva nesta segunda-feira (3), ao vivo, a partir das 22h.



Com apresentação de Vera Magalhães, a entrevista será exibida ao vivo na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, X, TikTok e Facebook.