Obra perdida de Van Gogh foi encontrada em bazar por US$ 50,00, afirmam especialistas

Uma obra comprada em um bazar por U$ 50,00 (cerca de R$ 295,00 na cotação atual) foi apontada por especialistas como uma pintura de Vincent Van Gogh. Encontrada em uma caixa com pinturas por um coletor anônimo em 2019, ela pode valer mais de US$ 15 milhões (R$ 88,5 milhões) se sua autoria for comprovada.

Um time de restauradores, cientistas, historiadores e outros profissionais da área publicou um relatório de 490 páginas que conclui que a obra, de fato, foi feita pelo artista holandês, em 1889, ano em que pintou "Noite Estrelada" e vivia em um sanatório no interior da França.

A tela retrata um pescador, de barba branca e rosto corado, que fuma um cachimbo e repara sua rede de pesca em frente ao mar. Muitas das obras de Van Gogh não eram assinadas, mas esta possui "Elimar" no canto direito da pintura, e um fio ruivo preso à tinta.

"Esta semelhança comovente incorpora o tema recorrente de redenção de Van Gogh, um conceito frequentemente discutido em suas cartas e arte", disse em comunicado Maxwell Anderson, um dos responsáveis pelo processo de identificação na LMI Group International, empresa de Nova York que pesquisa arte. "Através de Elimar, Van Gogh cria uma forma de autorretrato espiritual, permitindo que os espectadores vejam o pintor como ele desejava ser lembrado."

O fio ruivo poderia ser de Van Gogh, já que essa era a cor do seu cabelo, estudos concluíram que o pigmento utilizado pertencia a uma marca de tinta usada na França, no século 19. "Elimar" seria uma interpretação do retrato do pescador Niels Gaihede feito pelo pintor dinamarquês Michael Ancher.

Para que a obra seja comprovada como autêntica, ela deverá ser avaliada por especialistas na obra do artista, no Museu Van Gogh, em Amsterdã. A instituição ainda não reagiu ao novo relatório.