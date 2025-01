'Estou bem', diz Patti Smith sobre desmaio durante apresentação em São Paulo

A artista americana Patti Smith, que desmaiou durante uma apresentação no Teatro Cultura Artística, no centro de São Paulo, na noite desta quarta-feira (29), informou seus fãs que se sente bem.

"Isto é para informar a todos que estou bem. Um relato grosseiramente exagerado está sendo espalhado pela imprensa e pelas redes sociais. Tive um pouco de tontura pós-enxaqueca", informou pelo Instagram.

"Tive um pequeno incidente, saí do palco e voltei 10 minutos depois, falei com as pessoas, disse que estava bem e cantei Wing e Because the Night".

"Fui examinada e estava absolutamente bem. Por favor, não aceitem qualquer outro relato. Com todo o conflito no mundo, este incidente explicável não merece tanta atenção", conclui a nota.

A artista de 78 anos caiu e bateu a cabeça no palco enquanto lia um texto crítico às mudanças climáticas. Logo em seguida foi socorrida por um médico e saiu de cadeira de rodas.

Sua apresentação é uma performance que integra o projeto Correspondences. Smith declama seis textos de sua autoria, enquanto o Soundwalk Collective, grupo de arte multidisciplinar baseado em Berlim, fica a cargo da música, sintetizada a partir de sons da natureza. Ao fundo, são projetadas algumas filmagens, incluindo gravações dos cineastas Pier Paolo Pasolini e Andrei Tarkóvski.

Apesar do ocorrido, tanto a artista quanto o Soundwalk Collective informam que a segunda sessão, marcada para esta quinta (30), será mantida.

Patti Smith é uma das artistas mais importantes da história do rock. Nos anos 1970, seus discos, como o clássico Horses, mudaram o punk, conferindo ao movimento contracultural qualidade poética nas letras das canções. Ela esteve em São Paulo, há seis anos, quando fez um show no Popload Festival.