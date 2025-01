Rafael Valles realiza curso online sobre estruturas dramáticas no cinema documentário

A partir desta terça-feira (4), o professor, pesquisador, escritor e documentarista Rafael Valles irá ministrar o curso online As estruturas dramáticas no Cinema Documentário, direcionado a cinéfilos, realizadores audiovisuais, e interessados em conhecer melhor as particularidades do gênero. Os encontros acontecem até o dia 4 de março, sempre das 19h às 22h, pela plataforma Zoom. As incrições devem ser feitas por email ( [email protected] ) e informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial do cineasta (www.rafael-valles.com).