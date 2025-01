Livro 'Dicionário de Filmes Gaúchos - Longa-metragem 1911-2022' é lançado em São Paulo

Nesta sexta-feira (31), a partir das 17h, acontece o lançamento do livro Dicionário de Filmes Gaúcho - Longa-metragem 1911-2022, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O evento, promovido pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine), contará com uma sessão de autógrafos do editor do livro, Glênio Póvoas, além de um bate-papo com a presença do pesquisador Arthur Autran e da exibição de dois longas-metragens de períodos distintos do cinema do Rio Grande do Sul. A atividade é gratuita. A programação inicia com a exibição do filme Pára, Pedro! (1969) - considerado um dos títulos mais populares do audiovisual gaúcho -, de Pereira Dias, e estrelado por José Mendes. Em seguida, às 19h, será exibido Mulher do Pai (2017), de Cristiane Oliveira, representando as produções contemporâneas feitas no Rio Grande do Sul. Após as sessões, Póvoas e Autran irão conversar com o público sobre o processo de indexação e pesquisa da obra.O livro é a última etapa do projeto Primavera Gaúcha, desenvolvido entre 2023 e 2024 por meio de um convênio da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) com o Ministério da Cultura (MinC), viabilizado por recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Ubiratan Sanderson. Também é um desdobramento do Portal do Cinema Gaúcho, lançado no mês de maio de 2023 e vinculado ao site da Cinemateca Paulo Amorim, com atualizações constantes, já ultrapassando mais de 800 longas catalogados.